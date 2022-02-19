Он заявил, что страна-агрессор рискует потерять все, если пойдет в наступление. А последствия таких действий России станут ощутимыми для всего мира, сообщает 24 канал.

Основные тезисы из выступления Джонсона

Великобритания по-прежнему выступает за полную поддержку Украины и против агрессии России. Глава правительства страны во время выступления произнес важные вещи, в частности:

Мы будем вводить санкции против отдельных лиц, компаний, государственных учреждений.

Не можем позволить России шантажировать Европу для расширения своего влияния.

Необходимо быть готовыми к информационным провокациям со стороны России.

Все, что происходит на границе с Украиной – это результат угроз, которые Россия создала для НАТО.

Необходимо готовиться к затяжному кризису и давлению со стороны России.

После войны России в Украине пойдут годы репрессий.

Кроме того, Джонсон предостерег Кремль, что в случае агрессии "многие русские матери будут плакать по своим сыновьям". Он в очередной раз призвал Россию к переговорам, объяснив, что ей не угрожают, но хотят остановить катастрофу путем мирного диалога.

Политик вспомнил НАТО

Не обошел Борис Джонсон в своей речи и ситуацию с НАТО. По его словам, Альянс создан для безопасности и в этом готовы убеждать Путина.

В 2014 году НАТО не имело сил на востоке Германии, и с тех пор увеличилось количество военных для защиты восточного фланга Альянса. НАТО усиливается из-за напряжения, которое создал Путин. Мы не готовы закрывать наши открытые двери,

– сказал он.

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