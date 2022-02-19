Український лідер у мережі повідомив, що провів у Мюнхені зустріч з британським прем'єр-міністром. Зеленський розповів деталі розмови.

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Зеленський зустрівся з Джонсоном у Мюнхені

Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Узгодили подальші спільні кроки,

– повідомив президент.

Він додав, що Україна та Велика Британія залишаються єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Зеленський також подякував Джонсону за підтримку та співпрацю заради безпеки та миру.

Крім того, український президент повідомив, що британський прем'єр відзначив, що їхня зустрічі проходить у небезпечний момент для України та Європи. Зеленський додав, що важливо, хто на цьому шляху є поруч з Україною. "Важливо, що є справжні, надійні та потужні друзі, такі, як Велика Британія", – наголосив український політик.

Водночас британський прем'єр зазначив, що конференція – це нагода висловити підтримку Україні та солідарність з нею.

Джонсон про зустріч зі Зеленським: дивіться відео

Зеленський розповів про зустріч з Джонсоном: дивіться відео

Основні тези з виступу Джонсона щодо України

Джонсон, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції потужно підтримав Україну на тлі загрози вторгнення Росії. Британський прем'єр наголосив на такому:

Британія вводитиме санкції проти окремих осіб, компаній, державних установ Росії,

не можна дозволити Москві шантажувати Європу для розширення її впливу,

слід бути готовими до інформаційних провокацій зі сторони держави-агресорки,

усе, що відбувається на кордоні з Україною – це результат загроз, які Росія створила для НАТО,

потрібно готуватись до затяжної кризи та тиску зі сторони Москви.

Крім того, британський політик вкотре закликав Росію обрати шлях мирного діалогу.

Зверніть увагу! У Мюнхені Зеленський, крім Джонсона, має зустрітися ще з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Також відбудуться зустрічі з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

Текст допису Володимира Зеленського:

Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру.