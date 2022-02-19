По словам президента, Украина в четвертый раз будет созывать Будапештский меморандум. Ведь есть проблемы с нашей безопасностью, передает 24 канал.

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Если этого не произойдет, мы можем считать, что Будапештский меморандум фактически аннулирован. За отказ от ядерного потенциала мы получили гарантию безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности у нас нет,
– заявил Зеленский.

Кроме этого, президент в ближайшие дни инициирует саммит с участием Украины Германии и Турции относительно безопасности в Европе.

Владимир Зеленский намерен созвать страны-члены Совета безопасности ООН вместе с Германией и Турцией, чтобы наработать гарантии для Украины.

Он требует предоставить нашему государству точные сроки вступления в НАТО и поставки новых видов оружия.

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