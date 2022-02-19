Президент в очередной раз подчеркнул, что для нашего государства существует серьезная угроза. Но Украина, как и весь мир, хочет мира, передает 24 канал.

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Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза,

– подчеркнул Зеленский.

В выступлении на украинском языке перед иностранными представителями он обратил внимание, что 2 дня назад посещал Донбасс.

Он назвал линию разграничения между Украиной и временно оккупированными территориями юридической. Фактически, по словам президента, это разграничение между миром и войной. С одной стороны там детский сад, а с другой – снаряд, который в него попал.

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