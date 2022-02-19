Зеленский отметил, что Украина не должна кланяться за оказанную помощь. Это – вклад за то, что Украина служит защитой и щитом, глава государства требует действий.

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Украина – надежный щит для Европы и мира

Нужны доказательства более весомые, чем слова в твиттере, заявления в СМИ, нужны действия мира. Мы будем защищать свою землю, имея поддержку или не имея,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина в течение 8 лет является надежным щитом для Европы и мира, который защищает от одной из сильнейших армий мира. Российские военные – вдоль украинских границ, а не европейских, сказал Зеленский.

Не нужно постоянно говорить о датах нападения, – Зеленский

Чтобы помочь Украине, не нужно каждый раз говорить, сколько этих военных, сколько техники, а нужно сказать, сколько нас. Чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах предполагаемого вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта,

– добавил президент Украины.

Глава государства напомнил, что 8 лет назад украинцы отдали жизнь за европейский выбор. Поэтому Украина не должна каждый раз доказывать, что выбрала путь европейской перспективы.

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Что известно об участии Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции: