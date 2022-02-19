Зеленський зауважив, що Україна не повинна кланятись за надану допомогу. Це – внесок за те, що Україна служить захистом та щитом, глава держави вимагає дій.
До теми Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: відео
Україна – надійний щит для Європи та світу
Потрібні докази, вагоміші, ніж слова у твітері, чи заяви у ЗМІ, потрібні дії світу. Ми будемо захищати свою землю маючи підтримку, чи не маючи,
– сказав Зеленський.
Президент зауважив, що Україна протягом 8 років є надійним щитом для Європи та світу, яки захищає від однієї з найсильніших армій світу. Російські військові – вздовж українських кордонів, а не європейських, сказав Зеленський.
Не потрібно постійно говорити про дати нападу, – Зеленський
Щоб допомогти Україні не потрібно щоразу казати, скільки цих військових, скільки техніки, а потрібно сказати, скільки нас. Щоб допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати ймовірного вторгнення. Ми захищатимемо свою землю і 16 лютого, і 1 березня,
– додав президент України.
Глава держави нагадав, що 8 років тому українці віддали життя за європейський вибір. Тому Україна не має щоразу доводити, що обрала шлях європейської перспективи.
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Що відомо про участь Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції:
- Мюнхенська конференція з питань безпеки триває з 18 – по 20 лютого.
- 19 лютого на заході виступив президент Зеленський, який розповів про загрози на українському кордоні.
- Глава держави закликав до вирішення конфлікту інші країни, адже запевнив, що Україна хоче лише миру.
- Проте він зазначив, що українці готові до оборони. Президент заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.
- У Мюнхені Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Борисом Джонсоном та віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.