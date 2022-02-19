Про це віцепрезидентка США повідомила під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції у суботу, 19 лютого, інформує 24 канал.

Читайте також Не зупинимось на економічних санкціях, – Гарріс про відповідь Росії в разі нападу на Україну

Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до суверенітету та територіальної цілісності України. США стоять поряд з Україною і якщо Росія надалі атакуватиме вашу країну – ми накладемо швидкі та суворі економічні санкції,

– сказала Камала Гарріс.

"Ми також чітко заявили, що хотіли б аби питання вирішилося дипломатичним шляхом і відкриті для дипломатії. Разом із вашою країною ми серйозно ставимося до загрози та зібралися зі союзниками, щоб говорити одним голосом", – додала віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки.

Новина доповнюється...