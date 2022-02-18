Видання процитувало лідера більшості в Сенаті США Чарльза Шумера, який наголосив, що ввечері 17 лютого ухвалили дуже важливу резолюцію.

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У США ухвалили резолюцію на підтримку України

Її ініціювали сенатори Шахін (Жанна Шахін, демократ – 24 канал) та Портман (Роб Портман, республіканець – 24 канал). Вона посилає дуже сильний сигнал про те, що сенат США, демократи та республіканці єдині у захисті України,

– наголосив Шумер.

У матеріалі також йдеться, що доля резолюції була у підвішеному стані, оскільки раніше сенатор-республіканець Ренд Пол заявляв, що заперечуватиме проти її швидкого проходження без внесення змін до документа.

Водночас сенатори хотіли прискорити ухвалення резолюції. Для цього їм була потрібна підтримка всіх 100 членів верхньої палати Конгресу.

Автори документа внесли зміни, які передбачають, що резолюція, яка не має юридичної сили, не повинна розглядатися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або дозвіл на введення військ США в Україну.

Резолюцію ухвалили через те, що сенатори не змогли домовитися щодо двопартійного законопроєкт про санкції щодо Росії. Його ініціював демократ Боб Менендес.

До слова, днями республіканці Сенату оприлюднили власний законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Проєкт закону про санкції проти Росії: що відомо

Внесений групою сенаторів-республіканців у верхню палату Конгресу США законопроєкт передбачає негайне запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Крім того, він повинен призвести до масштабних економічних втрат для держави-агресорки.

У документа символічна абревіатура – NYET (від російського слова "ні"), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory, тобто "Ніколи не поступатися територією Європи".

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