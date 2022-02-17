Антипутінські санкції можуть ввести у випадку оголошення нового вироку опозиційному російському політику Олексію Навальному (який, нагадаємо, і так уже сидить у в'язниці). Про це на брифінгу 16 лютого говорила речниця Білого дому Джен Псакі.
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Білий дім може ввести нові санкції проти оточення Путіна – тепер через Навального
Сполучені Штати Америки розглядають запровадження санкцій проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Але:
- Тепер не через Україну та ймовірний новий напад на неї росіян.
- А через загрозу оголошення нового вироку Олексію Навальному.
Є ціла низка санкцій щодо його (Путіна, – 24 канал) найближчого оточення,
– так відповіла речниця Білого дому Джен Псакі на відповідне питання журналіста.
А проте жодних подробиць не вказала.
Зверніть увагу, цього ж дня, 16 лютого, стало відомо, що:
- Велика Британія готова відрізати Росію від фінансових ринків. Але – тільки у тому випадку, якщо Росія піде на нове вторгнення в Україну.
- Також у верхню палату Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії вже на поточному етапі. А проте його авторами є республіканці, які зараз в опозиції.
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