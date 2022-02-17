Антипутінські санкції можуть ввести у випадку оголошення нового вироку опозиційному російському політику Олексію Навальному (який, нагадаємо, і так уже сидить у в'язниці). Про це на брифінгу 16 лютого говорила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Білий дім може ввести нові санкції проти оточення Путіна – тепер через Навального

Сполучені Штати Америки розглядають запровадження санкцій проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Але:

Тепер не через Україну та ймовірний новий напад на неї росіян.

А через загрозу оголошення нового вироку Олексію Навальному.

Є ціла низка санкцій щодо його (Путіна, – 24 канал) найближчого оточення,

– так відповіла речниця Білого дому Джен Псакі на відповідне питання журналіста.

А проте жодних подробиць не вказала.

Про який вирок навальному мовиться? Річ у тім, що 15 лютого в колонії, де Навальний уже ув'язнений за вироком у справі "Ів Роше", почався суд в іншій справі – про шахрайство та неповагу до суду.



Восени 2023 політик мав би вийти на волю, але тепер йому можуть додати ще 10 років за ґратами.

Зверніть увагу, цього ж дня, 16 лютого, стало відомо, що:

Велика Британія готова відрізати Росію від фінансових ринків. Але – тільки у тому випадку, якщо Росія піде на нове вторгнення в Україну.

Також у верхню палату Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії вже на поточному етапі. А проте його авторами є республіканці, які зараз в опозиції.

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