Це відбулося начебто тому, що "є відомості про їхню причетність до тероризму та екстремістської діяльності". Відповідно до законодавства, банківські рахунки людей зі списку мають бути заморожені.

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Також до переліку потрапили Георгій Албуров, Руслан Шаведдінов та інші.

Навальний з'явився на обкладинці TIME

Російський опозиціонер з'явився на обкладинці TIME. Підпис до зображення – "Людина, яку боїться Путін. Видання надрукувало листи з колонії Олексія Навального.

Окрім того, Навальний дав інтерв'ю. Опозиціонер заявив, що більшості ув'язнених заборонили спілкуватися з ним.

За словами політика, вікна у його бараці – заклеїли білим папером, який пропускає світло, однак не видно нічого, що відбувається зовні. Навальний зауважив, що він живе, наче у коробці для взуття.

Також політик наголосив: він тверезо оцінював можливості європейських країн та США вплинути на переслідування його у Росії.

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