Інтерв'ю Навальний дав, відповідаючи на листи кореспондента. Зокрема, опозиціонер розповів, що більшості ув'язнених забороняють спілкуватися з ним.

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Навальний розповів, що вікна у його бараці – заклеїли білим папером. Вона пропускає світло, однак не видно нічого, що відбувається зовні. Політик зауважив: йому здається, що він живе у коробці для взуття.

Опозиціонер заявив, що тверезо оцінював можливості європейських країн та США вплинути на переслідування його у Росії. Зокрема, Навальний навів приклад китайського дисидента Лю Сяобо, який помер у в'язниці, попри тиск Заходу та Нобелівську премію миру.



Навальний з'явився на обладинці журналу TIME / Фото TIME

Документальний фільм про Навального

Американський канал CNN та стримінговий сервіс HBO Max покажуть документальний фільм про російського опозиціонера – "Навальний".

Слоган кінострічки: "Отрута завжди залишає слід". Це – робота канадського режисера-документаліста Даніела Рогера.

Знімальна група була разом із самим Навальним. Опозиціонер зауважив: "про всяк випадок знімали все, востаннє знімальна група була зі мною у той момент, як на прикордонному контролі люди в формі сказали мені: "Пройдемо".

Дата прем'єри – наразі невідома.

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