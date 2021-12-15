Нагороду отримала 20-річна Дарина Навальна. Це трапилось 15 грудня.

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Навальному дали премію Сахарова

Донька Навального під час церемонії заявила, що визнання заслуг та роботи її батька та його соратників, – це неймовірна честь.

Але найважливіше, що це сигнал десяткам мільйонів людей, громадянам моєї країни, які продовжують боротьбу за краще життя для Росії,

– заявила Дарина Навальна.

Вона також зазначила, що її батько, хоч й отримує премію від ЄС, та не зміг сюди приїхати. Вона також пригадала, що їздить по світу та виступає від імені батька, а він досі залишається у в'язниці.

Зверніть увагу! Премію "За свободу думки" імені Сахарова заснував Європарламент на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова у 1988 році. Її вручають особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за свободу думки, права людини на всій земній кулі". У 2018 році нагороду дали українському режисеру, який був бранцем Кремля, Олегу Сенцову.

На премію Олексія Навального висунули депутати найбільшої фракції Європарламенту "Європейська народна партія" та фракції "Оновити Європу". Там відзначили мужність Навального в боротьбі за свободу, демократію та права людини.

Коротко про ув'язнення Олексія Навального

Олексій Навальний – російський опозиціонер та політик, якого у Росії засудили до 3,5 років ув'язнення. Вирок винесли за справу "Ів-Роше".

У справі гендиректор компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепри написав заяву. За версією слідчих, компанія Навальних "Главпідписка" надавала "Ів Роше" транспортно-логістичні послуги за завищеними цінами. І через це компанія зазнала збитків на 55 мільйонів рублів.

Згодом відбулись мітинги на підтримку Олексія Навального. Проте наразі він відбуває покарання. Окрім того, Євросоюз продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік.

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