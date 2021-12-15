Нагороду отримала 20-річна Дарина Навальна. Це трапилось 15 грудня.
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Донька Навального під час церемонії заявила, що визнання заслуг та роботи її батька та його соратників, – це неймовірна честь.
Але найважливіше, що це сигнал десяткам мільйонів людей, громадянам моєї країни, які продовжують боротьбу за краще життя для Росії,
– заявила Дарина Навальна.
Вона також зазначила, що її батько, хоч й отримує премію від ЄС, та не зміг сюди приїхати. Вона також пригадала, що їздить по світу та виступає від імені батька, а він досі залишається у в'язниці.
На премію Олексія Навального висунули депутати найбільшої фракції Європарламенту "Європейська народна партія" та фракції "Оновити Європу". Там відзначили мужність Навального в боротьбі за свободу, демократію та права людини.
Коротко про ув'язнення Олексія Навального
- Олексій Навальний – російський опозиціонер та політик, якого у Росії засудили до 3,5 років ув'язнення. Вирок винесли за справу "Ів-Роше".
- У справі гендиректор компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепри написав заяву. За версією слідчих, компанія Навальних "Главпідписка" надавала "Ів Роше" транспортно-логістичні послуги за завищеними цінами. І через це компанія зазнала збитків на 55 мільйонів рублів.
- Згодом відбулись мітинги на підтримку Олексія Навального. Проте наразі він відбуває покарання. Окрім того, Євросоюз продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік.
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