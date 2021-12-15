Нагороду отримала 20-річна Дарина Навальна. Це трапилось 15 грудня.

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Донька Навального під час церемонії заявила, що визнання заслуг та роботи її батька та його соратників, – це неймовірна честь.

Але найважливіше, що це сигнал десяткам мільйонів людей, громадянам моєї країни, які продовжують боротьбу за краще життя для Росії,
– заявила Дарина Навальна.

Вона також зазначила, що її батько, хоч й отримує премію від ЄС, та не зміг сюди приїхати. Вона також пригадала, що їздить по світу та виступає від імені батька, а він досі залишається у в'язниці.

На премію Олексія Навального висунули депутати найбільшої фракції Європарламенту "Європейська народна партія" та фракції "Оновити Європу". Там відзначили мужність Навального в боротьбі за свободу, демократію та права людини.

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