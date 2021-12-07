Про це політик повідомив у своєму інстаграмі. Він пояснив, що у в'язниці йому запропонували кілька професій на вибір. Мовляв, виправлення неможливе без трудової діяльності"

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Ким працюватиме опозиціонер у колонії

За словами Навального, він вибирав між вакансіями чергового, кухаря, пекаря, підсобного робітника й між роботою у швейній промзоні.

"Мені подобається картинка, де я пекар – стою такий рум'яний, уперши руки в боки, дивлюся, як у печі стигне хліб, і чомусь задумливо усміхаюся", – пожартував опозиціонер.

Проте зазначив, що вирішив бути "якнайдалі від номенклатурних посад" й через це записався у швейний цех. Мовляв, щоб бути ближчим до "людської маси".

Життя пожартувало наді мною, – Навальний

Опозиціонер розповів, що раніше жартував над фемінітивами, а тепер життя пожартувало над ним. Адже всюди на стендах й у документах його професія вказана як "швачка". Ув'язнений політик каже, що і раніше не виступав проти фемінітивів – слів на кшталт "авторка" чи "редакторка". Проте вважав все це неважливою дурницею й хорошим приводом для тролінгу. "А зараз то й взагалі гаряче підтримую право кожного називатися так, як хоче", – продовжив він.

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В'язнів змушували знущатися з Нвального

В'язнів російської виправної колонії, в якій відбуває покарання засуджений опозиціонер, змушували брати участь в тиску на Навального. Про це розповіли Наріман Османов та Євген Бурак, які вже вийшли на волю. Чоловіки розповіли, що всім тюремникам наказали не розмовляти з політиком й записувати кожен його крок. Втім, на провокації він так і не піддався.

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