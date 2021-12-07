Об этом политик сообщил в своем инстаграме. Он пояснил, что в тюрьме ему предложили несколько профессий на выбор. Мол, исправление невозможно без "трудовой деятельности"

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Кем будет работать оппозиционер в колонии

По словам Навального, он выбирал между вакансиями дежурного, повара, пекаря, подсобного рабочего и между работой в швейной промзоне.

"Мне нравится картинка, где я пекарь – стою такой румяный, уперев руки в боки, смотрю, как в печи зреет хлеб, и почему-то задумчиво улыбаюсь", – пошутил оппозиционер.

Однако отметил, что решил быть "подальше от номенклатурных должностей" и из-за этого записался в швейный цех. Мол, чтобы быть ближе к "человеческой массе".

Жизнь подшутила надо мной, – Навальный

Оппозиционер рассказал, что раньше подшучивал над феминитивами, а теперь жизнь подшутила над ним. Ведь везде на стендах и в документах его профессия указана как "швея". Заключенный политик говорит, что и раньше не выступал против феминитивов – слов вроде "автор" или "редактор". Однако считал все это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга. "А сейчас и вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как хочет", – продолжил он.

Обратите внимание! Недавно издание Bloomberg обнародовало рейтинг 50 самых влиятельных людей 2021 года. Среди них, в частности, есть и оппозиционный российский политик Алексей Навальный.

Заключенных заставляли издеваться над Навальным

Заключенных российской исправительной колонии, в которой отбывает наказание осужденный оппозиционер, заставляли участвовать в давлении на Навального. Об этом рассказали Нариман Османов и Евгений Бурак, которые уже вышли на волю. Мужчины рассказали, что всем тюремщикам приказали не разговаривать с политиком и записывать каждый его шаг. Впрочем, на провокации он так и не поддался.

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