Экс-министр Нариман Османов рассказал, что отряд, в котором они отбывали наказание, создали специально для Навального. По его словам, всех заключенных в отряде проинструктировали не говорить с Навальным и записывать каждый его шаг.
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Навальный не поддавался на провокации
Евгений Бурак сказал, что рядом с Алексеем Навальным постоянно находились не менее 10 человек, которые шли за ним даже в туалет. Они всячески провоцировали политика, чтобы он ударил кого-то из них. Однако, по словам бывшего узника, Навальный на провокации не поддавался.
Османов отметил, что в колонии даже показали фильм, который должен был скомпрометировать осужденного оппозиционера перед заключенными.
Эту лекцию "прогоняют" по всему учреждению. Там суть в том, что он (Навальный – 24 канал) нетрадиционной ориентации,
– сказал бывший заключенный.
Соответствующую информацию подтвердил и Евгений Бурак.
Заключенного пытались "сломать" во время голодовки
Османов также рассказал о голодовке Навального в колонии. По словам бывшего осужденного, во время голодания рядом с Навальным положили заключенного, якобы больного туберкулезом, однако это оказалось инсценировкой.
В то же время в один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы" и начали жарить ее, чтобы "сломать" Навального, добавил Османов. Также первые три дня после возвращения из тюремной больницы осужденному оппозиционеру не давали спать.
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Все это делали по указанию руководства колонии, сказал Османов. В то же время когда Навальный шел на встречу с адвокатами, в отряд приходили сотрудники колонии, которым заключенные рассказывали, что делали в отношении политика.
Заключение Навального: последние новости
- В конце сентября 2021 года против Алексея Навального и его соратников открыли еще одно дело – об "экстремизме".
- Алексей Навальный 19 октября опубликовал свою психологическую характеристику из следственного изолятора. Оппозиционеру, в частности, дали такую характеристику: "раскованный, свободный в самоутверждении и ожидающий покровительства".
- В то же время Алексея Навального сняли с учета для людей, склонных к побегу. Однако вместо этого его назвали "экстремистом и террористом".