Экс-министр Нариман Османов рассказал, что отряд, в котором они отбывали наказание, создали специально для Навального. По его словам, всех заключенных в отряде проинструктировали не говорить с Навальным и записывать каждый его шаг.

Обратите внимание Европарламент присудил Навальному премию имени Сахарова

Навальный не поддавался на провокации

Евгений Бурак сказал, что рядом с Алексеем Навальным постоянно находились не менее 10 человек, которые шли за ним даже в туалет. Они всячески провоцировали политика, чтобы он ударил кого-то из них. Однако, по словам бывшего узника, Навальный на провокации не поддавался.

Османов отметил, что в колонии даже показали фильм, который должен был скомпрометировать осужденного оппозиционера перед заключенными.

Эту лекцию "прогоняют" по всему учреждению. Там суть в том, что он (Навальный – 24 канал) нетрадиционной ориентации,

– сказал бывший заключенный.

Соответствующую информацию подтвердил и Евгений Бурак.

Заключенного пытались "сломать" во время голодовки

Османов также рассказал о голодовке Навального в колонии. По словам бывшего осужденного, во время голодания рядом с Навальным положили заключенного, якобы больного туберкулезом, однако это оказалось инсценировкой.

В то же время в один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы" и начали жарить ее, чтобы "сломать" Навального, добавил Османов. Также первые три дня после возвращения из тюремной больницы осужденному оппозиционеру не давали спать.

Обратите внимание Деньги, залитые кровью и "новичком", – соратник Навального рассказал о коррупции в России

Все это делали по указанию руководства колонии, сказал Османов. В то же время когда Навальный шел на встречу с адвокатами, в отряд приходили сотрудники колонии, которым заключенные рассказывали, что делали в отношении политика.

Заключение Навального: последние новости