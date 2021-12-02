Bloomberg называет Навального "русским голосом против коррупции". Всего в список самых влиятельных людей года вошли бизнесмены, экономисты, политики, ученые и представители медиа.

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В частности, самыми влиятельными людьми года стали:

Альберт Бурла – глава компании Pfizer. Он способствовал разработке вакцины от COVID-19;

Юджин Гудман – американский полицейский. Участвовал в урегулировании ситуации во время беспорядков в Капитолии США.

Бритни Спирс – певица, вышедшая из-под опекунства своего отца.

Маккензи Скотт – экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса. Она пожертвовала на благотворительность 2,7 миллиарда долларов.

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