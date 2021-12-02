Bloomberg называет Навального "русским голосом против коррупции". Всего в список самых влиятельных людей года вошли бизнесмены, экономисты, политики, ученые и представители медиа.

Заметьте Тюрьма или эмиграция: соратники Навального массово бегут из России

В частности, самыми влиятельными людьми года стали:

  • Альберт Бурла – глава компании Pfizer. Он способствовал разработке вакцины от COVID-19;
  • Юджин Гудман – американский полицейский. Участвовал в урегулировании ситуации во время беспорядков в Капитолии США.
  • Бритни Спирс – певица, вышедшая из-под опекунства своего отца.
  • Маккензи Скотт – экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса. Она пожертвовала на благотворительность 2,7 миллиарда долларов.

Навальному присудили премию Сахарова

  • Навальному, который сейчас находится в заключении, в октябре 2021 года присудили премию Андрея Сахарова. Оппозиционеру присудили ее "За свободу мысли".
  • Выдвинула политика на получение премии Европейская народная партия.
  • Также в своем сообщении политсила призвала Владимира Путина освободить Навального. Потому что вся Европа просит за него и других политических заключенных.
  • Также Навального отметили премией наградой "Рыцарь слова" фонда имени Казимира Пулавского.