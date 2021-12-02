Bloomberg називає Навального "російським голосом проти корупції". Загалом до списку найвпливовіших людей року увійшли бізнесмени, економісти, політики, науковці та представники медіа.
Зауважте Ґрати або еміграція: соратники Навального масово втікають із Росії
Зокрема, найвпливовішими людьми року стали:
- Альберт Бурла – глава компанії Pfizer. Він сприяв розробці вакцини від COVID-19;
- Юджин Гудман – американський поліцейський. Брав участь у врегулюванні ситуації під час заворушення у Капітолії у США.
- Брітні Спірс – співачка, яка вийшла з-під опікунства свого батька.
- Маккензі Скотт – ексдружина засновника Amazon Джеффа Безоса. Вона пожертвувала на благодійність 2,7 мільярда доларів.
Навальному присудили премію Сахарова
- Навальному, який наразі перебуває в ув'язненні, у жовтні 2021 року присудили премію Андрія Сахарова. Опозиціонерові присудили її "За свободу думки".
- Висунули політика на отримання премії Європейська народна партія.
- Також у своєму повідомленні політсила закликала Володимира Путіна звільнити Навального. Бо вся Європа просить за нього та інших політичних в'язнів.
- Також Навального відзначили премією нагородою "Лицар слова" фонду імені Казимира Пулавського.