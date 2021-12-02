Bloomberg називає Навального "російським голосом проти корупції". Загалом до списку найвпливовіших людей року увійшли бізнесмени, економісти, політики, науковці та представники медіа.

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Зокрема, найвпливовішими людьми року стали:

Альберт Бурла – глава компанії Pfizer. Він сприяв розробці вакцини від COVID-19;

Юджин Гудман – американський поліцейський. Брав участь у врегулюванні ситуації під час заворушення у Капітолії у США.

Брітні Спірс – співачка, яка вийшла з-під опікунства свого батька.

Маккензі Скотт – ексдружина засновника Amazon Джеффа Безоса. Вона пожертвувала на благодійність 2,7 мільярда доларів.

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