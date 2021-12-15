Награду получила 20-летняя Дарья Навальная. Это случилось 15 декабря.

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Навальному дали премию Сахарова

Дочь Навального во время церемонии заявила, что признание заслуг и работы ее отца и его соратников, – это невероятная честь.

Но самое важное, что это сигнал десяткам миллионов людей, граждан моей страны, которые продолжают борьбу за лучшую жизнь для России,

– заявила Дарья Навальная.

Она также отметила, что ее отец, хоть и получает премию от ЕС, и не смог сюда приехать. Она также вспомнила, что ездит по миру и выступает от имени отца, а он до сих пор остается в тюрьме.

Обратите внимание! Премию "За свободу мысли" имени Сахарова Европарламент учредил в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году. Ее вручают лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека на всем земном шаре". В 2018 году награду дали украинскому режиссеру, который был пленником Кремля Олегу Сенцову.

На премию Алексея Навального выдвинули депутаты крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" и фракции "Обновить Европу". Там отметили мужество Навального в борьбе за свободу, демократию и права человека.

Коротко о заключении Алексея Навального

Алексей Навальный-российский оппозиционер и политик, которого в России приговорили к 3,5 годам заключения. Приговор вынесли за дело "Ив-Роше".

В деле гендиректор компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепри написал заявление. По версии следователей, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" транспортно-логистические услуги по завышенным ценам. И из-за этого компания понесла убытки на 55 миллионов рублей.

Впоследствии состоялись митинги в поддержку Алексея Навального. Однако сейчас он отбывает наказание. Кроме того, Евросоюз продлил санкции против России за нарушение прав человека еще на год.

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