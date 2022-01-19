Интервью Навальный дал, отвечая на письма корреспондента. В частности, оппозиционер рассказал, что большинству заключенных запрещают общаться с ним.

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Навальный рассказал, что окна в его бараке – заклеили белой бумагой. Она пропускает свет, однако не видно ничего, что происходит снаружи. Политик заметил: ему кажется, что он живет в коробке для обуви.

Оппозиционер заявил, что трезво оценивал возможности европейских стран и США повлиять на преследование его в России. В частности, Навальный привел пример китайского диссидента Лю Сяобо, который умер в тюрьме, несмотря на давление Запада и Нобелевскую премию мира.

Навальный появился на обложке журнала TIME / Фото TIME

Документальный фильм о Навальном

Американский канал CNN и стриминговый сервис HBO Max покажут документальный фильм о российском оппозиционере – "Навальный".

Слоган киноленты: "Яд всегда оставляет след". Это – работа канадского режиссера-документалиста Даниэла Рогера.

Съемочная группа была вместе с самим Навальным. Оппозиционер отметил, что: "на всякий случай снимали все, в последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на пограничном контроле люди в форме сказали мне: "Пройдемте".

Дата премьеры пока неизвестна.

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