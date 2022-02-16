В інтерв'ю журналістам 24 каналу тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін відповіла на запитання, чи варто очікувати візиту американського президента до нашої держави.

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Джо Байден наполегливо працює кожного дня над дипломатичними шляхами, щоб переконати Путіна обрати дипломатію,

– сказала вона.

"Джо Байден спілкується з президентом Володимиром Зеленським, Путіним і лідерами європейських країн. Вони усі працюють над дипломатичним рішенням щодня", – додала Крістіна Квін.

Зеленський запросив Байдена

Глави України та США провели телефонну розмову в неділю, 13 лютого. Вона тривала годину. Перемовини пройшли на тлі загрози нового вторгнення Росії на нашу територію.

Володимир Зеленський запросив свого президента Сполучених Штатів відвідати Україну.

Очільник держави переконаний, що приїзд Джо Байдена до Києва у найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації.

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