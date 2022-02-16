В інтерв'ю журналістам 24 каналу тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін відповіла на запитання, чи варто очікувати візиту американського президента до нашої держави.
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Джо Байден наполегливо працює кожного дня над дипломатичними шляхами, щоб переконати Путіна обрати дипломатію,
– сказала вона.
"Джо Байден спілкується з президентом Володимиром Зеленським, Путіним і лідерами європейських країн. Вони усі працюють над дипломатичним рішенням щодня", – додала Крістіна Квін.
Зеленський запросив Байдена
- Глави України та США провели телефонну розмову в неділю, 13 лютого. Вона тривала годину. Перемовини пройшли на тлі загрози нового вторгнення Росії на нашу територію.
- Володимир Зеленський запросив свого президента Сполучених Штатів відвідати Україну.
- Очільник держави переконаний, що приїзд Джо Байдена до Києва у найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації.
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