Антипутинские санкции могут ввести в случае оглашения нового приговора оппозиционному российскому политику Алексею Навальному (который, напомним, и так уже сидит в тюрьме). Об этом на брифинге 16 февраля говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Белый дом может ввести новые санкции против окружения Путина – теперь из-за Навального

Соединенные Штаты Америки рассматривают введение санкций против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Но:

Теперь не из-за Украины и возможного нового нападения на нее россиян.

А из-за угрозы оглашения нового приговора Алексею Навальному.

Есть целый ряд санкций в отношении его (Путина, – 24 канал) ближайшего окружения,

– так ответила представитель Белого дома Джен Псаки на соответствующий вопрос журналиста.

Однако никаких подробностей не обозначила.

О каком приговоре навальном идет речь? Дело в том, что 15 февраля в колонии, где Навальный уже заключен по приговору в деле "Ив Роше", начался суд по другому делу – о мошенничестве и неуважении к суду.



Осенью 2023 политик должен был бы выйти на свободу, но теперь ему могут добавить еще 10 лет за решеткой.

Обратите внимание, в этот же день, 16 февраля, стало известно, что:

Великобритания готова отрезать Россию от финансовых рынков. Но только в том случае, если Россия пойдет на новое вторжение в Украину.

Также в верхнюю палату Конгресса США был внесен законопроект о санкциях против России уже на текущем этапе. Однако его авторами являются республиканцы, которые сейчас в оппозиции.