Антипутинские санкции могут ввести в случае оглашения нового приговора оппозиционному российскому политику Алексею Навальному (который, напомним, и так уже сидит в тюрьме). Об этом на брифинге 16 февраля говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Белый дом может ввести новые санкции против окружения Путина – теперь из-за Навального

Соединенные Штаты Америки рассматривают введение санкций против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Но:

  • Теперь не из-за Украины и возможного нового нападения на нее россиян.
  • А из-за угрозы оглашения нового приговора Алексею Навальному.

Есть целый ряд санкций в отношении его (Путина, – 24 канал) ближайшего окружения,
– так ответила представитель Белого дома Джен Псаки на соответствующий вопрос журналиста.

Однако никаких подробностей не обозначила.

Обратите внимание, в этот же день, 16 февраля, стало известно, что:

Напомним в видео: Байден предостерег Путина от нападения на Украину