Поведінка Росії може виснажити українців
Законопроєкт передбачає негайне запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Крім того, він повинен призвести до масштабних економічних втрат для держави-агресорки.
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Військове вторгнення досі не відбулося, але є інші способи, за допомогою яких Росія може напасти на Україну. Вони можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому,
– заявив автор законопроєкту Джим Ріш.
Член Комітету з питань міжнародних відносин додав, що документ також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні.
У законопроєкту символічна назва
У нового законопроєкту символічна абревіатура NYET (від російського слова "ні"), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory, тобто "Ніколи не поступатися територією Європи". Проєкт закону відразу підтримали понад 30 сенаторів-республіканців.
Документ внесли після того, як переговори між демократами і республіканцями зайшли в глухий кут.
Що відомо про санкції США проти Росії
- Президент США заявив, що у разі нападу Росії проти неї введуть "руйнівні" обмеження.
- Вони можуть призвести до економічної катастрофи в країні.
- Водночас президент Володимир Зеленський закликає партнерів негайно запровадити санкції, адже коли почнеться війна стане пізно.
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