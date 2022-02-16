Про це свідчать свіжі дані соціологічного дослідження, проведеного КМІС протягом 5 – 13 лютого 2022 року.
Важливо Більшість українців готові чинити опір російській інтервенції: опитування
Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій:
- 12,4% опитаних виїхали б у більш безпечний регіон;
- 7,5% – виїхали б закордон;
- 17,9% – нічого б не робили;
- ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання.
У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Якщо ж говорити саме про збройний опір, то голоси розподілилися так: від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході.
Як змінилися результати з кінця грудня 2021 року
На Заході та в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні у порівнянні з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки проти грудня, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір.
Як готові діяти українці у разі російського вторгнення / Фото КМІС
Що відомо про дослідження
- Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології упродовж 5 – 13 лютого 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Загалом опитали 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованого Криму, а також непідконтрольних територіях Донбасу.
- Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.