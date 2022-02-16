Об этом свидетельствуют свежие данные социологического исследования, проведенного КМИС в течение 5 – 13 февраля 2022 года.

Важно Большинство украинцев готовы сопротивляться российской интервенции: опрос

Кроме того, с 21,7% до 25% возросла готовность противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В общем, одним или иным способом сопротивляться готовы 57,5% украинцев против 50,2% в декабре. Среди других опций:

12,4% опрошенных выехали бы в более безопасный регион;

7,5% – выехали бы за границу;

17,9% – ничего бы не делали;

еще 7,6% затруднились с ответом, а 1,2% отказались ответить на вопросы.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 72,2% на Западе до 30,5% на Востоке. Если говорить именно о вооруженном сопротивлении, то голоса распределились так: от 44,8% на Западе до 17,8% на Востоке.

Как изменились результаты с конца декабря 2021 года

На Западе и в Центре готовность сопротивляться возросла. На Юге по сравнению с декабрем разница в пределах погрешности, но с тенденцией к некоторому росту готовности сопротивляться. На Востоке, напротив, разница также в пределах погрешности против декабря, но есть тенденция к более низкой готовности сопротивляться.

Как готовы действовать украинцы в случае российского вторжения / Фото КМИС

Что известно об исследовании