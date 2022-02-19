Про це глава Пентагону заявив під час телефонної розмови з російським міністром оборони Шойгу.
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Ллойд Остін наголосив, що Кремль має вдатися до деескалації, повернення російських військ, які сконцентровані поблизу України, на свої бази, а також дипломатичного розв'язання ситуації.
Джо Байден 18 лютого у терміновому зверненні щодо України висловив думку, що Путін усе ж нападе на Україну. За словами президента США, про це свідчать розвіддані, які отримав Вашингтон.
Україна готова дати відсіч ворогу
- Головнокомандувач ЗСУ та глава Міністерства оборони запевнили, що повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
- Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових і 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.