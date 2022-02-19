Про це глава Пентагону заявив під час телефонної розмови з російським міністром оборони Шойгу.

Читайте також Не зупинимось на економічних санкціях, – Гарріс про відповідь Росії в разі нападу на Україну

Ллойд Остін наголосив, що Кремль має вдатися до деескалації, повернення російських військ, які сконцентровані поблизу України, на свої бази, а також дипломатичного розв'язання ситуації.

Джо Байден 18 лютого у терміновому зверненні щодо України висловив думку, що Путін усе ж нападе на Україну. За словами президента США, про це свідчать розвіддані, які отримав Вашингтон.

Україна готова дати відсіч ворогу

Головнокомандувач ЗСУ та глава Міністерства оборони запевнили, що повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових і 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Зеленський зустрівся з військовими на передовій: дивіться відео