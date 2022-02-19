Об этом глава Пентагона заявил во время телефонного разговора с российским министром обороны Шойгу.
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Ллойд Остин подчеркнул, что Кремль должен прибегнуть к деэскалации, возвращению российских войск, которые сконцентрированы вблизи Украины, на свои базы, а также дипломатическому разрешению ситуации.
Джо Байден 18 февраля в срочном обращении по Украине выразил мнение, что Путин все же нападет на Украину. По словам президента США, об этом свидетельствуют разведданные, которые получил Вашингтон.
Украина готова дать отпор врагу
- Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.
- Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
- Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.