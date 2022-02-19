Вице-президент США участвует в Мюнхенской конференции. Она прокомментировала возможные санкции в отношении России в случае ее вторжения в Украину, сообщает 24 канал.

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Харрис о санкциях против России

Камала Харрис отметила, что Россия сужает пути дипломатического решения ситуации с Украиной, ведь ее слова не соответствуют действиям.

Я могу говорить сейчас абсолютно уверенно: если Россия будет нападать на Украину, то партнеры по НАТО, в частности США, будут применять значительные и беспрецедентные экономические санкции.

– заявила вице-президент США.

Она добавила, что ограничения будут "быстрыми, суровыми и объединенными". "Мы будем вводить глубокие экономические санкции и меры экспортного контроля. Мы будем нацеливаться на финансовые учреждения и ключевые отрасли промышленности", – пояснила она.

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