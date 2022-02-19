Любые уступки не смогут остановить Россию от нападения. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

К теме В случае новой агрессии России санкции ЕС будут касаться энергетического сектора, – глава Еврокомиссии

Мы должны обеспечить, чтобы в случае чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию,
– сказала она.

Трасс добавила, что Украину в этой ситуации необходимо поддержать.

Санкции против России

  • На фоне угрозы со стороны России западные партнеры объединились вокруг поддержки Украины. Они обещают Путину самые жесткие санкции. Великобритания готова ввести ограничения на финансовые рынки и недвижимость.
  • В верхнюю палату Конгресса США внесли законопроект о санкциях против России уже на нынешнем этапе. Документ подготовила группа сенаторов-республиканцев.
  • Джо Байден в срочном обращении в отношении Украины заявлял даже, что в случае вторжения России "Северный поток-2" не запустят. Для этого есть все возможности.

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