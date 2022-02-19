Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в субботу, 19 февраля.
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Мы уже согласовали жесткие санкции, которые могут иметь тяжелые последствия для Москвы в случае последующего военного нападения. Они будут включать ограничения в энергетическом секторе и в доступе к высоким технологиям.
– сказала политик.
Глава Еврокомиссия подчеркнула, что "мышление Кремля, которое происходит из темного прошлого, может стоить России преуспевающего будущего". В то же время Евросоюз поддерживает Украину.
Урсула фон дер Ляен добавила, что ЕС и НАТО будут сохранять полное единство в ситуации вокруг украинского государства и оставаться едиными в ответ на российские угрозы.
Санкции против России: что известно
- В Великобритании 10 февраля был одобрен закон о режиме самых жестких санкций против России. Ограничения будут введены в случае нового вторжения страны-агрессора в Украину.
- В администрации президента США также подтвердили, что подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Они касаются ближайшего окружения Путина.
- Дмитрий Кулеба заявил, что Санкции ЕС и США нанесут непоправимый ущерб экономике России.