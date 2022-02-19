Відповідну заяву зробила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася у суботу, 19 лютого.
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Ми вже погодили жорсткі санкції, які можуть мати тяжкі наслідки для Москви в разі подальшого військового нападу. Вони включатимуть обмеження в енергетичному секторі та у доступі до високих технологій,
– сказала політикиня.
Глава Єврокомісія наголосила, що "мислення Кремля, яке походить із темного минулого, може коштувати Росії процвітаючого майбутнього". Водночас Євросоюз підтримує Україну.
Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС і НАТО зберігатимуть повну єдність щодо ситуації навколо української держави та залишатимуться єдиними у відповідь на російські загрози.
Санкції проти Росії: що відомо
- У Великій Британії 10 лютого схвалили закон про режим найжорсткіших санкцій проти Росії. Обмеження запровадять у разі нового вторгнення країни-агресора в Україну.
- В адміністрації президента Сполучених Штатів також підтвердили, що підготували санкції проти російських еліт і членів їх сімей. Вони стосуються найближчого оточення Путіна.
- Дмитро Кулеба заявив, що Санкції ЄС та США завдадуть непоправної шкоди економіці Росії.