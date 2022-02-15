Президент США сказал, что если Россия пойдет вперед – Штаты соберут мир для того, чтобы противостоять этой агрессии, сообщает 24 канал. США и союзники готовы ввести мощные санкции, которые не были введены в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

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Трубопровод не доведут до завершения, – Байден

"Северный поток-2" – трубопровод, который должен был перевозить газ из России в Германию – не доведут до завершения, если произойдет вторжение", – сказал Байден.

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что давление будут оказывать на основные индустрии, на финансовый сектор в частности. В случае ввода Россией войск в Украину – это готовы сделать сразу, что разрушит ее возможность конкурировать экономически и стратегически.

"Мы не посылаем американских военных воевать на территории Украины, но предоставляем вооружение, консультации, советы и разведданные", – добавил Джо Байден.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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