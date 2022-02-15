Президент США сказав, що якщо Росія піде вперед – Штати зберуть світ для того, щоб протистояти цій агресії, повідомляє 24 канал. США та союзники готові запровадити потужні санкції, які не були введені у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.

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Трубопровід не доведуть до завершення, – Байден

"Північний потік-2" – трубопровід, який мав перевозити газ з Росії до Німеччини – не доведуть до завершення, якщо відбудеться вторгнення", – сказав Байден.

Лідер Сполучених Штатів наголосив, що тиск чинитимуть на основні індустрії, на фінансовий сектор зокрема. У випадку введення Росією військ в Україну – це готові зробити одразу, що зруйнує її можливість конкурувати економічно і стратегічно.

"Ми не посилаємо американських військових воювати на території України, але надаємо озброєння, консультації, поради та розвіддані", – додав Джо Байден.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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