Президент США сказав, що якщо Росія піде вперед – Штати зберуть світ для того, щоб протистояти цій агресії, повідомляє 24 канал. США та союзники готові запровадити потужні санкції, які не були введені у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.
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Трубопровід не доведуть до завершення, – Байден
"Північний потік-2" – трубопровід, який мав перевозити газ з Росії до Німеччини – не доведуть до завершення, якщо відбудеться вторгнення", – сказав Байден.
Лідер Сполучених Штатів наголосив, що тиск чинитимуть на основні індустрії, на фінансовий сектор зокрема. У випадку введення Росією військ в Україну – це готові зробити одразу, що зруйнує її можливість конкурувати економічно і стратегічно.
"Ми не посилаємо американських військових воювати на території України, але надаємо озброєння, консультації, поради та розвіддані", – додав Джо Байден.
Загроза російського вторгнення: останні новини
- Верховна Рада 15 лютого звернулась до ООН та інших міжнародних організацій через ескалацію Росією безпекової ситуації навколо України.
- У Пентагоні повідомили, що Росія стягнула додаткові війська до кордону. Збільшилася їхня кількість й на території Білорусі
- Україна звернулася до НАТО за допомогою і попросила ресурси на випадок надзвичайних ситуацій.
- Джо Байден заявив, що США поки не зафіксували відведення російських військ від кордонів України. Наразі мовиться про стягнення до кордонів 150 тисяч військових держави-агресорки.
Зверніть увагу – Відведення військ Росії: дивіться відеоблог "Про новини" на 24 каналі