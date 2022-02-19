Будь-які поступки не зможуть зупинити Росію від нападу. Про це заявила міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс.

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Ми повинні забезпечити, щоб у разі надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже узгодили з нашими союзниками по G7 і ЄС, включаючи Німеччину,

– сказала вона.

Трасс додала, що Україну в цій ситуації необхідно підтримати.

Санкції проти Росії

На тлі загрози з боку Росії західні партнери об'єдналися навколо підтримки України. Вони обіцяють Путіну найжорсткіші санкції. Велика Британія готова запровадити обмеження на фінансові ринки та нерухомість.

У верхню палату Конгресу США також внесли законопроєкт про санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Документ підготувала група сенаторів-республіканців.

Джо Байден у терміновому зверненні щодо України заявляв навіть, що в разі вторгнення Росії "Північний потік-2" не запустять. Для цього є всі можливості.

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