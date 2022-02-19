За словами президента, Україна четверте буде скликати Будапештський меморандум. Адже є проблеми з нашою безпекою, передає 24 канал.

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Якщо цього не станеться, ми можемо вважати, що Будапештський меморандум фактично анульовано. За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас немає,

– заявив Зеленський.

Окрім цього, президент найближчими днями ініціює саміт за участі України Німеччини та Туреччини щодо безпеки в Європі.

Зверніть увагу! Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Володимир Зеленський ще має намір скликати країни-члени Ради безпеки ООН разом з Німеччиною та Туреччиною, щоб напрацювати гарантії для України.

Він вимагає надати нашій державі точні терміни вступу в НАТО і постачання новітніх видів зброї.

Мюнхенська конференція: що відомо

Безпекову конференцію скликали щодо ситуації в Україні. На ній присутні міжнародні політики, але Володимир Путін він участі відмовився. Президента України ж зустрічали оплесками.

Володимир Зеленський відзначив, що Україна поверне окуповані території – Крим та частину Донбасу. Проте відбуватиметься це винятково мирним шляхом.

Під час виступу президент також заявив, що Україні треба відкриті відповіді щодо членства НАТО та ЄС. За його словами, нам кажуть, що "двері відкриті, але стороннім вхід заборонено".

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