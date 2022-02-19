За словами президента, Україна четверте буде скликати Будапештський меморандум. Адже є проблеми з нашою безпекою, передає 24 канал.

До теми Діти йдуть не у НАТО, вони йдуть до школи, – Зеленський про обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Якщо цього не станеться, ми можемо вважати, що Будапештський меморандум фактично анульовано. За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас немає,
– заявив Зеленський.

Окрім цього, президент найближчими днями ініціює саміт за участі України Німеччини та Туреччини щодо безпеки в Європі.

Володимир Зеленський ще має намір скликати країни-члени Ради безпеки ООН разом з Німеччиною та Туреччиною, щоб напрацювати гарантії для України.

Він вимагає надати нашій державі точні терміни вступу в НАТО і постачання новітніх видів зброї.

Мюнхенська конференція: що відомо

Зеленський в межах конференції зустрівся з Камалою Гарріс: дивіться відео