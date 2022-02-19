За словами президента, Україна четверте буде скликати Будапештський меморандум. Адже є проблеми з нашою безпекою, передає 24 канал.
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Якщо цього не станеться, ми можемо вважати, що Будапештський меморандум фактично анульовано. За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас немає,
– заявив Зеленський.
Окрім цього, президент найближчими днями ініціює саміт за участі України Німеччини та Туреччини щодо безпеки в Європі.
Володимир Зеленський ще має намір скликати країни-члени Ради безпеки ООН разом з Німеччиною та Туреччиною, щоб напрацювати гарантії для України.
Він вимагає надати нашій державі точні терміни вступу в НАТО і постачання новітніх видів зброї.
Мюнхенська конференція: що відомо
- Безпекову конференцію скликали щодо ситуації в Україні. На ній присутні міжнародні політики, але Володимир Путін він участі відмовився. Президента України ж зустрічали оплесками.
- Володимир Зеленський відзначив, що Україна поверне окуповані території – Крим та частину Донбасу. Проте відбуватиметься це винятково мирним шляхом.
- Під час виступу президент також заявив, що Україні треба відкриті відповіді щодо членства НАТО та ЄС. За його словами, нам кажуть, що "двері відкриті, але стороннім вхід заборонено".
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