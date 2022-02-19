За словами президента, закінчення війни шукають у всіх можливих форматах та майданчиках. Насамперед мовиться про дипломатичний шлях, інформує 24 канал.

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"Крим та окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться в Україну, але тільки мирним шляхом. Україна послідовно виконує нормандські й мінські домовленості", – наголосив Зеленський.

Зеленський: Не важливо, де домовляться про Україну

Також президент зауважив, що мінські угоди хоч він і не підписував, але Україна їх має виконувати. "І в рамках нормандського формату, який ми не зриваємо, але який ми прагнемо розблокувати", – додав він та пояснив, що це не означає, що пошуки миру "обмежені виключно цим".

Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк чи Пекін – мені не важливо, у якій точці світу домовлятися про мир в Україні,

– сказав Зеленський.

Як розповів президент, не має значення за участю скількох країн відбудеться домовленість про Україну. "Важливо – це розуміння, що світ потрібний не тільки нам, світ в Україні потрібний світу – відновлення цілісності у міжнародно-визнаних кордонах", – підкреслив Зеленський.

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