Про це глава держави розповів на брифінгу одразу після свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки.
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Президент Зеленський у Мюнхені заявив, що довіряє даним української розвідки. Він запевнив, що українці готові оборонятись, проте панікувати і з острахом чекати російських військових вони не будуть.
Про це глава держави розповів на брифінгу одразу після свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки.
Читайте також Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: відео
Новина доповнюється...