Про відкриття вогню російськими найманцями по цивільних об'єктах на Донбасі Володимир Зеленський висловився під час свого виступу на Мюнхенській конференції, повідомляє 24 канал.

Дізнайтеся більше Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: відео

Зеленський прокоментував обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Президент зазначив, що днями відвідав передову. Він прокоментував нещодавні обстріли бойовиків, коли снаряди влучили у будівлю дитсадка у Станиці Луганській та подвір'я ліцею у Врубівці.

Діти йдуть не до НАТО, а на уроки, до школи. Хтось має математику. Звичайні діти без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів в останні 3 дні та згадками про Україну у цьогорічному Munich Security Report (звіт публікують перед конференцією – 24 канал),

– сказав Зеленський.

Він додав, що ті, у кого фізика, можуть зрозуміти, наскільки безглуздими є заяви про те, що обстріли ведуться зі сторони України. "У когось історія. Коли на шкільному подвір'ї з'являється воронка від бомби, у дітей виникає питання: невже світ забув помилки 20 століття", – продовжив політик.

Зеленський також запитав, як так сталося, що у 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди, чому вона триває довше, ніж Друга світова війна.

Обстріли цивільних об'єктів на Донбасі: коротко

Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. У результаті атак ворога тоді постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.

Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал.

Українська влада та міжнародна спільнота засудила такі дії окупантів. Водночас у Росії спробували то перекласти вину за обстріли на Україну, то взагалі заперечити факт відкриття вогню.

Ворожі атаки не припиняються і досі.

До теми – про зростання обстрілів на Донбасі: дивіться у відео

Текст допису штабу ООС:

Командування операції Об'єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об'єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант.

Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.