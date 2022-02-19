Об атаках пророссийских наемников по гражданским объектам на Донбассе Владимир Зеленский высказался во время своего выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 канал.

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Зеленский прокомментировал обстрел детского сада в Станице Луганской

Президент отметил, что на днях посетил передовую. Он прокомментировал недавние обстрелы боевиков, когда снаряды попали в здание детского сада в Станице Луганской и во двор лицея во Врубовке.

Дети идут не в НАТО, а на уроки в школу. У кого-то есть математика. Обычные дети без калькулятора могут посчитать разницу между количеством обстрелов в последние 3 дня и упоминаниями Украины в нынешнем Munich Security Report (отчет публикуют перед конференцией – 24 канал),

– сказал Зеленский.

Он добавил, что те, у кого физика, могут понять, насколько бредовыми являются заявления о том, что обстрелы ведутся со стороны Украины. "У кого-то история. Когда на школьном дворе появляется воронка от бомбы, у детей возникает вопрос: неужели мир забыл ошибки 20 века", – продолжил политик.

Зеленский также спросил, как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и гибнут люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война.

Обстрелы гражданских объектов на Донбассе: коротко

Российские наемники значительно активизировались 17 февраля. В результате атак врага тогда пострадали 2 военных и 2 мирных жителей.

Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В учреждениях в то время были дети и персонал.

Украинская власть и международное сообщество осудила такие действия оккупантов. В то же время в России попытались то переложить вину за обстрелы на Украину, то вообще оспорить факт открытия огня.

Вражеские атаки не прекращаются до сих пор.

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Текст сообщения штаба ООС:

Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неуклонно придерживаются минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант.

Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия.