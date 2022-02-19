Президент вкотре наголосив, що для нашої держави існує серйозна загроза. Та Україна, як і весь світ, хоче миру, передає 24 канал.

До теми Зеленський зустрівся з Джонсоном у межах Мюнхенської конференції

Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія – що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза,

– наголосив Зеленський.

У виступі українською мовою перед іноземними представниками він звернув увагу, що 2 дні тому відвідував Донбас.

Він назвав лінію розмежування між Україною та тимчасово окупованими територіями юридичною. Фактично, за словами президента, це розмежування між миром і війною. З одного боку там дитячий садочок, а з іншого – снаряд., що влучив у нього.

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