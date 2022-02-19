Президент вкотре наголосив, що для нашої держави існує серйозна загроза. Та Україна, як і весь світ, хоче миру, передає 24 канал.
До теми Зеленський зустрівся з Джонсоном у межах Мюнхенської конференції
Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія – що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза,
– наголосив Зеленський.
У виступі українською мовою перед іноземними представниками він звернув увагу, що 2 дні тому відвідував Донбас.
Він назвав лінію розмежування між Україною та тимчасово окупованими територіями юридичною. Фактично, за словами президента, це розмежування між миром і війною. З одного боку там дитячий садочок, а з іншого – снаряд., що влучив у нього.
Інші заяви Зеленського на безпековій конференції
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції зазначив, що Україна зараз виступає надійним щитом для світу.
- Він також прокоментував цинічні атаки бойовиків у Станиці Луганській, де обстріляли дитячий садочок.
- Президент заявив, що нині поблизу кордонів України сконцентровано 150 тисяч військ Росії. За його словами, система безпеки потребує оновлення.