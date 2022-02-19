Президент зазначив, що правила, які світ погодив десятки років тому, більше не працюють. Про це він повідомив під час виступу на полях Мюнхенської безпекової конференції, інформує 24 канал.

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Для мене, як для президента країни, що втратила частину своїх територій і тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніки та важкого озброєння, відповідь очевидна – архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що система безпеки повільна та вкотре дає збій через:

егоїзм;

самовпевненість;

безвідповідальність на глобальному рівні.

За його словами, пора будувати нову до мільйона жертв, до того як почнеться Третя світова війна.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський підкреслив, що Організація Об'єднаних Націй, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе. Про це свідчать події довкола України.

Україна готова дати відсіч Росії

Борис Джонсон і потужно підтримав Україну. Він заявив, що країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде в наступ. За його словами, російські матері будуть плакати за своїми синами.

Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових і 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч Росії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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