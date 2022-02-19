Президент отметил, что правила, которые мир согласовал десятки лет назад, больше не работают. Об этом он сообщил во время выступления на полях Мюнхенской конференции по безопасности, информирует 24 канал.

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Для меня, как для президента страны, которая потеряла часть своих территорий и тысячи людей, и возле границ которой сейчас стоят 150 тысяч российских военных, техники и тяжелого вооружения, ответ очевиден – архитектура мировой безопасности хрупкая, нуждается в обновлении,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что система безопасности медленная и в очередной раз дает сбой из-за:

эгоизма;

самоуверенности;

безответственности на глобальном уровне.

По его словам, пора строить новую до миллиона жертв, до того, как начнется Третья мировая война.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подчеркнул, что Организация Объединенных Наций, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя. Об этом свидетельствуют события вокруг Украины.

Украина готова дать отпор России

Борис Джонсон и мощно поддержал Украину. Он заявил, что страна-агрессор рискует потерять все, если пойдет в наступление. По его словам, российские матери будут плакать по своим сыновьям.

Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины готовы дать отпор России.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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