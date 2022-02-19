Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает 24 канал.

Важно Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: видео

Зеленский упрекнул в безразличии организацию, когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН, а также игнорирует Крымскую платформу.

Архитектура безопасности в Европе и мире почти разрушена. Поздно думать о ремонте, пора строить новую систему. Человечество делало это дважды, заплатив слишком высокую цену – 2 мировых войны. У нас есть шанс сломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью,
– подчеркнул украинский лидер.

Он призвал начать построение новой системы до миллионов жертв, имея давние уроки Первой и Второй мировой войны.

"Я говорил это раньше: в 21 веке нет понятия чужой войны. Аннексия Крыма и война на Донбассе – это удар по всему миру. И это война не в Украине, а во всей Европе! Говорил это в 2019, 2020, 2021 годах... Неужели мир сможет услышать меня в 2022-м", – спросил Зеленский.

Украинский президент сказал, что нужны доказательства, весомее слов в твиттере или слов в СМИ, нужны действия. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в любом случае будет защищать свою землю: с помощью или без.

Актуально Под границами Украины 150 тысяч российских войск, – Зеленский

Угроза российского вторжения: главное

Как на это реагирует мир

Президент Джо Байден 18 февраля выступил со срочным обращением. Он заверил, что Путин уже принял решение о вторжении. Однако глава Белого дома все-таки дает шанс дипломатии. В Офисе Президента Украины заверили, что готовы использовать этот шанс.

Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.