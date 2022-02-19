Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает 24 канал.

Важно Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: видео

Зеленский упрекнул в безразличии организацию, когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН, а также игнорирует Крымскую платформу.

Архитектура безопасности в Европе и мире почти разрушена. Поздно думать о ремонте, пора строить новую систему. Человечество делало это дважды, заплатив слишком высокую цену – 2 мировых войны. У нас есть шанс сломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью,

– подчеркнул украинский лидер.

Он призвал начать построение новой системы до миллионов жертв, имея давние уроки Первой и Второй мировой войны.

"Я говорил это раньше: в 21 веке нет понятия чужой войны. Аннексия Крыма и война на Донбассе – это удар по всему миру. И это война не в Украине, а во всей Европе! Говорил это в 2019, 2020, 2021 годах... Неужели мир сможет услышать меня в 2022-м", – спросил Зеленский.

Украинский президент сказал, что нужны доказательства, весомее слов в твиттере или слов в СМИ, нужны действия. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в любом случае будет защищать свою землю: с помощью или без.

Актуально Под границами Украины 150 тысяч российских войск, – Зеленский

Угроза российского вторжения: главное

В течение последних дней ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. За 2 последних дня оккупанты больше 120 раз обстреливали наши позиции.

19 февраля под обстрел попали даже нардепы и журналисты, которые прибыли на Донбасс. Ранее боевики палили даже по гражданским объектам.

Как на это реагирует мир

Президент Джо Байден 18 февраля выступил со срочным обращением. Он заверил, что Путин уже принял решение о вторжении. Однако глава Белого дома все-таки дает шанс дипломатии. В Офисе Президента Украины заверили, что готовы использовать этот шанс.

Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.