Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал для американских журналистов заявление главы Белого дома. Он попросил обратить внимание на другие слова Байдена.

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В ОП отреагировали на слова Байдена о вторжении России

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, в комментарии американскому изданию отреагировал на резкие слова президента Соединенных Штатов Америки.

Следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом,
– сказал представитель ОП.

Обратите внимание, что в резонансном обращении 18 февраля Байден также:

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