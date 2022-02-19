Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал для американских журналистов заявление главы Белого дома. Он попросил обратить внимание на другие слова Байдена.

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В ОП отреагировали на слова Байдена о вторжении России

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, в комментарии американскому изданию отреагировал на резкие слова президента Соединенных Штатов Америки.

Джо Байден, напомним, 18 февраля в разговоре с прессой впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Однако Михаил Подоляк заметил, что никто не может знать, что на самом деле в голове у Путина, и попросил заострить внимание на других словах Байдена.

Следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом,

– сказал представитель ОП.

К слову: Президент Украины Владимир Зеленский все еще планирует поехать в Мюнхен на конференцию. Но, как сказал Подоляк, глава государства вернется в тот же день.



Впрочем, все еще может измениться: "Ситуацию безопасности оценят утром" 19 февраля.

Обратите внимание, что в резонансном обращении 18 февраля Байден также: