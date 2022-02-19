Чуть раньше в этот же день в американских СМИ появилась информация, что после вторжения в Украину путинские силовики приступят к кампании массовых арестов и убийств. Мол, такие разведывательные данные есть у Соединенных Штатов Америки.
Важно Путин уже принял решение о нападении на Украину, – Байден
Что будет "после вторжения": американские СМИ дали неприятный прогноз
У США есть разведданные, что Россия после нападения на Украину (а его угроза "подается горячей" в западных медиа) будет атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, проживающих в Украине.
Журналисты издания указали, что "4 человека, знакомых с американской разведкой" (трудно судить о надежности таких источников, однако подобные ссылки привычны в СМИ США) заявили, что:
- Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных людей.
- Людей, которых "после вторжения" арестуют или даже убьют.
Администрация Байдена также поражена, насколько формальны эти списки – нацелены буквально на всех, кто может обжаловать российскую повестку дня.
Еще один источник – "чиновник на условиях анонимности" (понимаем, что это значит – ответственности за такие заявления никто не несет) – сказал, что США рассекретили часть своих разведданных и передали их Украине, чтобы предостеречь.
Обратите внимание! Издание утверждает, что попросило, но не получило комментарий по поводу такой информации из Офиса Президента Украины Владимира Зеленского.
К слову, пока Байден говорил об угрозе России:
- В самой России обвинили Зеленского в "провокации большой войны".
- А ТКГ собралась провести встречу из-за нового обострения на Донбассе.
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