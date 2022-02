Новость сообщил Микко Киннунен – спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ. Он подчеркнул, что встречу перенесли.

Заметьте СБУ переходит на усиленный режим службы, чтобы предотвратить российские теракты

Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтра утром (19 февраля – 24 канал). Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения – очень тревожная,

– подчеркнул Киннунен.

Украина требовала созвать заседание

Ситуация на Донбассе обострилась утром 17 февраля. Оккупанты не прекращают обстрелы. С начала суток до 22:00 18 февраля боевики 60 раз нарушили режим тишины.

В частности, под обстрелы попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН. Инцидент произошел на КПВВ "Счастье". Также российские наемники обстреляли пожарную часть в Счастье.

Во время обстрела села Старогнатовка боевики тяжело ранили украинского воина. Оккупанты палят из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

По состоянию на 18 февраля враг располагает свои позиции ближе к жилым домам.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Публикация Mikko Kinnunen:

Extraordinary meeting of the TCG that I called for tonight is postponed to tomorrow morning. Security situation in Donbass and along the contact line is very worrysome.