Более того, 51 раз российские наемники применяли запрещенное "Минском" оружие.
Важно Боевики заминировали и планируют взорвать ряд объектов в Донецке, – разведка
Какое оружие применяют боевики
Российские наемники обстреляли КПВВ "Счастье", когда там находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Применили минометы калибра 82 миллиметра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К счастью, никто не пострадал.
Кроме того, оккупанты задействовали:
- артиллерийские системы калибра 122 миллиметра,
- минометы калибра 120 и 82 миллиметра,
- гранатометы различных систем,
- вооружение боевой машины пехоты,
- крупнокалиберные пулеметы.
Оккупанты стреляют из жилых массивов
Враг коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Таким образом боевики пытаются спровоцировать украинских военных открывать огонь в ответ. Хотят повод, чтобы обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей.
Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права,
– подчеркнули в ООС.
Потерь среди наших военнослужащих нет.
Как прошли предыдущие сутки
- 17 февраля боевики 60 раз открывали огонь. Они били не только в сторону позиций украинских военных, но и по гражданской инфраструктуре.
- Оккупанты обстреляли из артиллерии детский сад в Станице Луганской и в школу в Вербовке.
- В результате ранения получили двое военных и двое гражданских.
К слову, главари боевиков распространили фейки, мол, Украина готовит нападение на Донбасс. Местных жителей собираются эвакуировать в Россию. В ВСУ отреагировали сразу, отметив, что никаких наступательных действий Киев не планирует.
Важно – Оккупанты обстреливают жилые дома | На эту минуту: