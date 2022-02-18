Ба більше, 51 раз російські найманці застосовували заборонену "Мінськом" зброю.

Важливо Бойовики замінували та планують підірвати низку об'єктів у Донецьку, – розвідка

Яку зброю застосовують бойовики

Російські найманці обстріляли КПВВ "Щастя", коли там перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Застосували міномети калібру 82 міліметри, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, окупанти задіювали:

артилерійські системи калібру 122 міліметри,

міномети калібру 120 та 82 міліметри,

гранатомети різних систем,

озброєння бойової машини піхоти,

великокаліберні кулемети.

Окупанти гатять з житлових масивів

Ворог підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Таким чином бойовики намагаються спровокувати українських військових відкривати вогонь у відповідь. Хочуть привід, аби звинуватити наших захисників в обстрілах мирних жителів.

Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права,

– наголосили в ООС.

Втрат серед наших військовослужбовців немає.

Як минула попередня доба

17 лютого бойовики 60 разів відкривали вогонь. Вони гатили не тільки у бік позицій українських військових, а й по цивільній інфраструктурі.

Окупанти обстріляли з артилерії дитячий садок в Станиці Луганській та в школу у Вербівці.

У результаті поранень зазнали двоє військових та двоє цивільних.

До слова, ватажки бойовиків поширили фейки, мовляв, Україна готує напад на Донбас. Місцевих жителів збираються евакуювати в Росію. У ЗСУ відреагували одразу, наголосивши, що ніяких наступальних дій Київ не планує.

Важливо – Окупанти обстрілюють житлові будинки | На цю хвилину: