Пресс-служба СБУ подчеркнула, что весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, которыми руководит Россия, способны пойти на любые провокации. Цель боевиков – обвинить Украину в обострении ситуации на Донбассе.

Заметьте Видео боевика Пушилина об "эвакуации" также записали еще до обострения

В СБУ заявили, что заявления террористов о плане наступления ВСУ на оккупированный Донбасс – это сплошной фейк. Его распространяют, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик,

– говорится в сообщении.

СБУ будет работать в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций, терактов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри.

Украинские силовики готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.

Украина не будет освобождать Донбасс силой

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакого приказа о силовом освобождении территорий нет и быть не может. Заявления, что ВСУ якобы хотят напасть на Луганскую и Донецкую области – только циничный фейк.

Украина ценит человеческую жизнь. Если правительство примет решение освобождать оккупированные территории силой, будут большие жертвы среди местного населения. Украинская сторона не пойдет на это.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Брифинг Данилова и Верещук: смотрите видео

Пост СБУ:

Сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства.

Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, которыми управляет страна-агрессор, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации.

Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности.

Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик.

Понимая все стоящие перед нашим государством угрозы, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри.

Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.