Пресс-служба СБУ подчеркнула, что весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, которыми руководит Россия, способны пойти на любые провокации. Цель боевиков – обвинить Украину в обострении ситуации на Донбассе.
Заметьте Видео боевика Пушилина об "эвакуации" также записали еще до обострения
В СБУ заявили, что заявления террористов о плане наступления ВСУ на оккупированный Донбасс – это сплошной фейк. Его распространяют, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик,
– говорится в сообщении.
СБУ будет работать в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций, терактов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри.
Украинские силовики готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.
Украина не будет освобождать Донбасс силой
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакого приказа о силовом освобождении территорий нет и быть не может. Заявления, что ВСУ якобы хотят напасть на Луганскую и Донецкую области – только циничный фейк.
- Украина ценит человеческую жизнь. Если правительство примет решение освобождать оккупированные территории силой, будут большие жертвы среди местного населения. Украинская сторона не пойдет на это.
Брифинг Данилова и Верещук: смотрите видео
Пост СБУ:
Сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства.
Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, которыми управляет страна-агрессор, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации.
Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности.
Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик.
Понимая все стоящие перед нашим государством угрозы, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри.
Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.