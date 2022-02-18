Пресслужба СБУ наголосила: весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, якими керує Росія, здатні піти на будь-які провокації. Метою бойовиків є звинуватити Україну у загостренні ситуації на Донбасі.
Зауважте Відео бойовика Пушиліна про "евакуацію" також записали ще до загострення
У СБУ заявили, що заяви терористів про начебто план наступу ЗСУ на окупований Донбас – це суцільний фейк. Його поширюють, аби дестабілізувати ситуацію.
Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресорка та керівники псевдореспублік,
– мовиться у повідомленні.
СБУ працюватиме у посиленому режимі, щоб не допустити провокацій, терактів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.
Українські силовики готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.
Україна не звільнятиме Донбас силою
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що жодного наказу про силове звільнення територій нема й бути не може. Заяви, що ЗСУ начебто хочуть напасти на Луганську та Донецьку області – лише цинічний фейк.
- Україна цінує людські життя. Якщо уряд схвалить рішення звільняти окуповані території силою, будуть великі жертви серед місцевого населення. Українська сторона не піде на це.
Брифінг Данілова та Верещук: дивіться відео
Допис СБУ:
Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави.
Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації.
Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.
Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік.
Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.
Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.