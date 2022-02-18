Таку інформацію оприлюднив активіст Сергій Стерненко. Попереднє відео із ватажком окупованої Луганщини Леонідом Пасічником, за словами активіста, розміщувалось у папці під назвою "Бросок мангуста".

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Свого часу США проводили операцію зі схожою назвою "Мангуст". Метою було створення приводу для атаки комуністичної Куби та повалення уряду Фіделя Кастро,

– помічає Стерненко.

Водночас він підкреслює, що це може бути звичайним збігом. Втім, це схоже до інформації, яку раніше озвучувала розвідка США. Мовиться про російську провокацію з кінцевою метою поставити в Україні окупаційний маріонетковий уряд.

За словами Стерненка, ця інформація є надзвичайно важливим доказом про те, що усе, що робить проти України Росія протягом останніх днів – це чітко спланована заздалегідь спецоперація із інсценуваннями та фейками.

"Евакуація" на окупованому Донбасі

Терористи на окупованому Донбасі оголосили про "евакуацію" мешканців у Ростовську область Росії. Вони поширюють фейки, що Україна хоче наступати. Але самі ж останні дні провадять масштабні обстріли мирного населення.

У Росії заявляли, що нічого не знають про те, що до них їдуть люди з Донбасу. Але Володимир Путін вже наказав їм виплатити допомогу. А окупанти першими почали вивозити дітей-сиріт.

Українська розвідка отримала інформацію, що проросійські бойовики замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку. Далі вони планують їх підірвати.

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